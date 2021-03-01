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Частная лаборатория нашла британский штамм коронавируса в Молдове

Частная лаборатория нашла британский штамм коронавируса в Молдове

Пока молдавские власти ждут ответа из Германии о том, проник ли в страну британский штамм коронавируса, одна частная лаборатория закупила необходимые реактивы и провела собственное исследование.

Там сообщили, что обнаружили британский штамм у более чем половины проверенных пациентов. Надёжность результата в лаборатории оценивают в 99,9 процента, передает publika.md

"Тест очень простой. Из последних пациентов с подтвержденным диагнозом мы случайным образом выбрали 23-х, протестировали и обнаружили штамм у 14 из них", - рассказывает глава отдела молекулярной биологии и генетики Ион Ротарь.

В лаборатории собираются проводить анализ на британский штамм всем желающим: "Процедура забора биоматериала та же - слизь из носоглотки. Пациенты не почувствуют разницы. Тот же формуляр, просто дополнительно внесут информацию о наличии или отсутствии британского штамма. Уже доказано, что этот штамм более заразный и несёт повышенную опасность", - говорит директор лаборатории Сильвия Моргоч.

Тем временем врачи государственных больниц только строят предположения — по их словам, именно британский штамм мог вызвать нынешний всплеск заболеваемости.

"С февраля к нам стало поступать больше детей и молодежи. Мало того, стало больше тяжелых случаев. Пациенты хуже отвечают на лечение, но симптоматика осталась прежней. Мы рассматриваем разные варианты того, что могло привести к этой ситуации", - рассказала директор кишиневской Детской инфекционной больницы Людмила Быркэ.

В начале этой недели исполняющий обязанности премьер-министра Аурелик Чокой заявил, что в Молдове предположительно подтвердилось наличие британского штамма коронавируса. Национальное агентство общественного здоровья пока не подтвердило это заявление.
publika.md
  • Сегодня, 15:45
  • DTV
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