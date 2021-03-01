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Земле предрекли дефицит одного из самых важных ресурсов

Земле предрекли дефицит одного из самых важных ресурсов

Только для строительной отрасли ежегодно затрачивается от 40 до 50 миллиардов тонн песка.
Мир в скором времени столкнется с нехваткой самого востребованного ресурса на планете после воды. Речь идет о песке, который используется в количестве, превышающем естественное восполнение за счет выветривания.

CNBC напоминает, что глобальные темпы применения песка утроились за последние 20 лет. В частности, его в огромных количествах используют при строительстве и производстве. Песок применяют при возведении дорог, мостов, создании стекла, кремниевых чипов и много другого, передает tvzvezda.ru

По словам климатолога ООН Паскаля Педуцци, в некоторых местах планеты уже наблюдается дефицит песка, который считают дешевым, доступным и бесконечным продуктом. Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов, недостаток песка грозит обернуться одной из главных проблем XXI века, поскольку из-за дальнейшего увеличения численности населения и роста городов необходимость в песке только увеличится.

tvzvezda.ru
  • Сегодня, 15:48
  • DTV
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