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Россиянам упростили правила использования маткапитала на улучшение жилья

Россиянам упростили правила использования маткапитала на улучшение жилья

Правительство России упростило правила использования материнского капитала на улучшение жилищных условий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе говорится, что изменения коснутся случаев, когда средства направляют на компенсацию затрат на строительство или реконструкцию жилого дома, передает lenta.ru.

«Теперь для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности», — говорится в сообщении.

Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин во время встречи с главами думских фракций пообещал подумать над идеей использовать материнский капитал для ремонта жилья. Глава государства подчеркнул, что в этой сфере происходит много случаев мошенничества.
lenta.ru
  • Сегодня, 09:29
  • DTV
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