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Составлен портрет среднестатистических жителей Молдовы

Составлен портрет среднестатистических жителей Молдовы

Национальное бюро статистики РМ в преддверии 8 марта опубликовало отчёт-портрет средних жителя и жительницы Молдовы.

Соотношение между полами, как в песне — на десять девчонок девять ребят. При этом мальчиков в стране рождается больше, чем девочек, но в каждой следующей возрастной группе разрыв увеличивается. Это объясняется тем, что средняя продолжительность жизни женщин 75 лет, а мужчин - 68. То есть разница составляет 8 лет, сообщает publika.md

Средний возраст вступления в брак — 26 и 29 лет, соответственно. Ранние свадьбы больше распространены в сельской местности, чем в городской.

Что касается образования, женщины чаще поступают в колледжи и вузы, а также чаще доходят до мастерата. На этом этапе обучения их почти вдвое больше, чем мужчин. Однако средняя зарплата женщины — на 14% ниже. Трудоустроены они, в основном, в сфере услуг и образования. А меньше всего их в строительстве, транспорте и коммуникациях. В этих секторах первенство с большим отрывом удерживают мужчины.

publika.md
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
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