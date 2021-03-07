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Глава Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID
Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла отменил свой визит в Израиль после того, как выяснилось, что он не был полностью вакцинирован от COVID-19.
Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на местный телеканал N12, передает ria.ru
Отмечается, что сам Бурла и члены делегации, которая должна была его сопровождать в поездке, не получили вторую дозу препарата. В результате визит решили отложить на несколько дней.
В декабре, как напомнила газета, Бурла заявил, что дождется, когда его возрастную группу начнут прививать. По его словам , он не хотел "влезать в очередь".
Представитель Pfizer отметил, что они по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля. Визит в страну могут перенести на конец весны.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ведет переговоры с руководством Pfizer о строительстве в стране завода по производству вакцин.
Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря 2020 года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу
ria.ru
- Сегодня, 10:31
- DTV
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