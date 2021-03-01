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Бизнесмен из Молдовы хочет купить «Милан»

Бизнесмен из Молдовы хочет купить «Милан»

Молдавский бизнесмен Александр Жуков рассчитывает стать владельцем «Милана». Об этом говорится в официальном заявлении его офиса.

«Александр Жуков, ведущий бизнесмен родом из Молдовы и основатель World Lab Technologies, выразил заинтересованность в приобретении контрольного пакета акций известного клуба «Милан» из итальянской Серии А, передает euro-football.ru

Это приобретение удовлетворило бы давнее желание господина Жукова активно участвовать в спортивном бизнесе», - говорится в заявлении.

В настоящее время «Милан» принадлежит фонду Elliott Management.

Добавим, что «Милан» занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата после двадцати пяти туров.

euro-football.ru
  • Сегодня, 20:02
  • DTV
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