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В ООН рассказали о росте числа женщин-парламентариев в мире

В ООН рассказали о росте числа женщин-парламентариев в мире

В преддверии Международного женского дня Межпарламентский союз (МПС) рассказал об успехах в борьбе за представленность женщин в законодательных органах мира.

В 2020 году впервые в истории жительницы планеты заняли 25,5% всех депутатских кресел, со ссылкой на сайт Центра новостей ООН, передает iz.ru

«С большим чувством удовлетворения я хочу объявить о том, что впервые женщины составляют больше четверти парламентариев в мире», — приводит пресс-служба слова генерального секретаря МПС Мартина Чунгонга, который представил этот доклад.

Например, Россия занимает в этом рейтинге 138-е место и замыкает по этому показателю список стран бывшего СССР: в нижней палате россиянки занимают 15,8% мест, а в верхней — 17,1%. Среди этой группы стран лидирует Белоруссия — 22-е место в общемировом рейтинге. В нижней палате парламента республики женщины составляют 40%, в верхней — 25%. Согласно итогам выборов, состоявшихся в прошлом году в 14 европейских странах, в трех из них — Азербайджане, Чехии и Румынии — женщины не смогли получить и 20% мандатов.

МПС много десятилетий отслеживает гендерный состав парламентов мира, что помогает экспертам организации оценить ситуацию в развитии. Несмотря на серьезный прогресс, авторы доклада напоминают, что такими темпами человечеству потребуется еще 50 лет, чтобы достичь гендерного паритета в законодательных органах.

В Межпарламентском союзе рекомендуют вводить квоты на число «женских мандатов». В странах, где это сделали, в парламенты выбрали на 11,8% больше женщин, чем в остальных местах. Глава МПС считает, что в результате активного участия женщин в законодательной деятельности выигрывают все — женщины, например, добиваются более благоприятных для населения законов в сфере здравоохранения.

В докладе указывается, что в долгосрочной перспективе возможность работать удаленно позитивно повлияет на активность женщин в парламенте.

Накануне стало известно, что женщины-руководители считают главным для достижения лидерских позиций. Среди указанных ими качеств — уверенность в себе (60%), ответственность (56%) и способность убеждать (33%).

iz.ru
  • Сегодня, 20:06
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