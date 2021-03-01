Крест с 300 бриллиантами и рубинами британского бренда Theo Fennell под видом бижутерии пытались провезти в Одессу из Великобритании. Ювелирное изделие отправляли в обычной бандероли.
Как передает Государственная таможенная служба Украины, международная экспресс отправка следовала из английского графства Кент. В декларации якобы б/у бижутерию оценили в 57 фунтов стерлингов. Примечательно, что украшение находилось в простой коробке без опознавательных знаков. Позднее выяснилось, что брендовый футляр следовал отдельным отправлением на адрес того же получателя, сообщает dumskaya.net.
Бдительные таможенники заметили на изделии логотип ювелирной компании и направили его на экспертизу.
Специалисты Государственного геммологического центра установили, что украшение содержит 100 бриллиантов и 186 рубинов. Цепочку также украшали восемь крупных белых бриллиантов.
Стоимость такого произведения ювелирного искусства составляет около 4200 фунтов стерлингов, что в 73 раза дороже заявленной в декларации стоимости.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Крест с цепочкой изъяли.