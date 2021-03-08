Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил об «очень сильном ударе» по России, передает lenta.ru.
По его словам, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов. «Те шаги, которые ввел СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру»), которые ввел президент — это очень мощные шаги», — сказал он.
Политик добавил, что закрытие каналов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало ударом по российскому «инструменту влияния в Украине». «Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — отметил Поцелуйко.
Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против главы Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий». lenta.ru