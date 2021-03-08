Dnestr.TV

 
0

Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов

Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов

Западные интернет-гиганты ведут себя вне правовых рамок, зачатую игнорируя законы РФ, это недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это действительно проблема, которая встала в полный рост, наверное, в последние годы, особенно в ушедшем 2020 году. Казалось бы, интернет - общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.

Как заявила Захарова, "они оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются". "Мало того - иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что эта проблема касается не только нашей страны.

"Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории", - сказала она.

"Это и Франция, где сейчас подавались иски частных лиц, общественных деятелей к американским интернет-платформам в связи с блокировками. Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", - сказала она.
ria.ru
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • Свидание с творчеством Art Space Winter
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Парламентарии поддержали ряд законодательных инициатив ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна