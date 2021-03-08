Западные интернет-гиганты ведут себя вне правовых рамок, зачатую игнорируя законы РФ, это недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это действительно проблема, которая встала в полный рост, наверное, в последние годы, особенно в ушедшем 2020 году. Казалось бы, интернет - общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами", - сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Как заявила Захарова, "они оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются". "Мало того - иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Она добавила, что эта проблема касается не только нашей страны.
"Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории", - сказала она.
"Это и Франция, где сейчас подавались иски частных лиц, общественных деятелей к американским интернет-платформам в связи с блокировками. Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", - сказала она. ria.ru