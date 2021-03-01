В этом году зиму в единственном научном заповеднике Приднестровья «Ягорлык», расположенном в Дубоссарском районе, проводят свыше 70 видов птиц.
Об этом в интервью газете «Приднестровье» рассказала директор заповедника Татьяна Шарапановская. «В первую очередь это связано с обилием здесь плодовых кустарников и деревьев: боярышника, лоха узколистного и терна. Ягоды боярышника очень любят черные дрозды, которые с каждым годом всё в большем количестве остаются здесь зимовать, рябинники, фазаны, скворцы, зарянки, вьюрковые птицы. Плоды лоха являются основным зимним кормом дубоносов, дроздов, зарянок, вяхири и других птиц. Полевые воробьи поедают ягоды терна», - отметила Татьяна Шарапановская, передает novostipmr.com
По её словам, из-за летней засухи в учреждении не смогли заготовить качественные семена подсолнечника. Тем не менее в заповеднике подкармливают птиц семенами, оставшимися с позапрошлого года.
«У нас зимуют 10 самых многочисленных видов птиц: лазоревка, желтоголовый королек, большая синица, полевой воробей, рябинник, обыкновенная овсянка, коноплянка, щегол, дубонос и юрок. Наиболее типичными представителями зимней орнитофауны являются ястреб-перепелятник, фазан, ушастая сова, большой пестрый дятел и другие. Теплый декабрь 2020 года обусловил даже зимовку певчего дрозда – обычно эта птица улетает на юг», - добавила директор «Ягорлыка».
Территория заповедника включает Ягорлыкскую заводь с приустьевой частью реки Ягорлык, примыкающие к ним урочища «Литвино», «Балта», а также частично урочище «Цыбулёвка». Охватывает заповедник и участок левого берега Дубоссарского водохранилища и нижнюю часть долины небольшой реки Сухой Ягорлык с русловым прудом с одноимённым урочищем «Сухой Ягорлык».
В водоёмах заповедной зоны водятся 33 вида рыб. По словам Татьяны Шарапановской, многие виды теплолюбивых рыб (лещи, карпы, лини) в октябре-ноябре собираются в стаи и отправляются в зимовальные ямы, где проводят зиму практически без движения, сохраняя силы и энергию для нереста.
«Самой спящей рыбой, чемпионом по выживаемости, признан карась, который зарывается в ил, замирая там до самой весны. Другие виды рыб, кроме хищников, например окунь, щука, экономят энергию, выходя из донных ям крайне редко», - говорит руководитель заповедника.
Кроме научной и природоохранной деятельности, в «Ягорлыке» бесплатно проводят экскурсии для педагогов, студентов и школьников. Для знакомства с заповедником и его природой создана экологическая тропа, установлена обзорная вышка. novostipmr.com