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В Испании назвали новую угрозу для Европы

В Испании назвали новую угрозу для Европы

В Испании и ряде других стран Европы пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция привели к резкому спаду рождаемости, пишет El Pais в субботу, 6 марта.

По данным издания, уровень рождаемости в Испании в декабре и январе сократился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает iz.ru

Подобная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Так, в Италии количество новорожденных в декабре снизилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом, а во Франции уровень рождаемости в январе упал на 13%.

Основными факторами, которые повлияли на ситуацию, стали резкое сокращение рабочих мест и высокая смертность от коронавируса, отмечает издание.

iz.ru
  • Сегодня, 21:03
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