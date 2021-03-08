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В США назвали Лукашенко последним диктатором Европы

В США назвали Лукашенко последним диктатором Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы, передает ТАСС.

Блинкен сделал это заявление на вручении ежегодных наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира. Он открыл церемонию, проходившую в формате телемоста, с чествования члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает gazeta.ru.

«В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы», — заявил Блинкен.

При этом он добавил, что американская сторона будет и дальше призывать к освобождению всех политических заключенных в Белоруссии, в том числе Колесниковой, которая находится под стражей в Белоруссии.

Колесникова арестована по подозрению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
gazeta.ru
  • Сегодня, 21:06
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