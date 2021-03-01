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Европейское агентство медикаментов призвало страны ЕС не выдавать срочные авторизации на Sputnik V

Европейское агентство медикаментов призвало страны ЕС не выдавать срочные авторизации на Sputnik V

Глава Европейского агентства медикаментов Кирста Виртумер-Хоке посоветовала странам ЕС не давать срочных авторизаций на использование российской вакцины Sputnik V, ссылаясь на то, что не достаточно данных о вакцинированных, передает newsmaker.md ссылаясь на Agerpress.ro.

«Нам нужны документы, которые можно рассмотреть. Сейчас у нас нет данных о вторичных эффектах у людей, которых уже вакцинировали», — сказала Виртумер-Хоке в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Она отметила, что пока ситуация неясна, она призывает страны отказаться от выдачи авторизации и дождаться решения центрального регулятора.

На прошлой неделе EMA начала экспертизу вакцины Sputnik V. В случае одобрения регулятора, Россия готова с июня этого года поставить в ЕС 50 млн доз вакцины.

Отметим, в ЕС еще в феврале Венгрия начала вакцинацию, используя Sputnik, а Чехия и Словакия уже заказали вакцины из России.
newsmaker.md
  • Сегодня, 21:17
  • DTV
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