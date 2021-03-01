Глава Европейского агентства медикаментов Кирста Виртумер-Хоке посоветовала странам ЕС не давать срочных авторизаций на использование российской вакцины Sputnik V, ссылаясь на то, что не достаточно данных о вакцинированных, передает newsmaker.md ссылаясь на Agerpress.ro.
«Нам нужны документы, которые можно рассмотреть. Сейчас у нас нет данных о вторичных эффектах у людей, которых уже вакцинировали», — сказала Виртумер-Хоке в интервью австрийскому телеканалу ORF.
Она отметила, что пока ситуация неясна, она призывает страны отказаться от выдачи авторизации и дождаться решения центрального регулятора.
На прошлой неделе EMA начала экспертизу вакцины Sputnik V. В случае одобрения регулятора, Россия готова с июня этого года поставить в ЕС 50 млн доз вакцины.
Отметим, в ЕС еще в феврале Венгрия начала вакцинацию, используя Sputnik, а Чехия и Словакия уже заказали вакцины из России. newsmaker.md