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В Киеве словом «посмотрим» ответили на вопрос о выдаче Коломойского

В Киеве словом «посмотрим» ответили на вопрос о выдаче Коломойского

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель спросили, может ли Киев выдать Вашингтону Коломойского, если США отправят запрос. «Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — ответила Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не ответила прямо на вопрос о том, может ли Украина выдать США предпринимателя Игоря Коломойского, если из Вашингтона поступит соответствующий запрос, предложив «смотреть, как будут развиваться дела». Об этом Мендель сказала в интервью журналистке Алесе Бацман, передает rbc.ru.

«Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», — ответила на вопрос о возможной выдаче Мендель.

Она пояснила, что не собирается никому угрожать и «идти против кого-то», а также «рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному».

«Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — резюмировала представитель президента.

На прошлой неделе США ввели санкции против Коломойского, запретив въезд ему, а также его жене и дочери. В Вашингтоне считают его причастным к коррупционным действиям, «которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Там также заявили, что предприниматель «использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах».

Обвинения США касаются времени, когда Коломойский был главой администрации Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

СМИ связывали Коломойского с финансированием предвыборной кампании президента Владимира Зеленского, которого предприниматель поддерживал публично. Информация об этом появилась на фоне конфликта Коломойского и предшественника Зеленского Петра Порошенко, который уволил Коломойского с должности главы Днепропетровской области. Позже был национализирован Приватбанк (41% принадлежал Коломойскому).

Предприниматель покинул Украину и вернулся только перед инаугурацией Зеленского. Последний неоднократно опровергал сообщения о том, что он является «человеком Коломойского».

В 2020 году Минюст США подал иски, касающиеся покупки недвижимости в штатах Кентукки и Техас Коломойским и его партнером. По версии Минюста, с помощью покупки недвижимости бизнесмены отмывали выведенные из Приватбанка деньги. Здания были конфискованы.

rbc.ru
  • Сегодня, 06:15
  • DTV
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