Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель спросили, может ли Киев выдать Вашингтону Коломойского, если США отправят запрос. «Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — ответила Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не ответила прямо на вопрос о том, может ли Украина выдать США предпринимателя Игоря Коломойского, если из Вашингтона поступит соответствующий запрос, предложив «смотреть, как будут развиваться дела». Об этом Мендель сказала в интервью журналистке Алесе Бацман, передает rbc.ru.
«Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», — ответила на вопрос о возможной выдаче Мендель.
Она пояснила, что не собирается никому угрожать и «идти против кого-то», а также «рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному».
«Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — резюмировала представитель президента.
На прошлой неделе США ввели санкции против Коломойского, запретив въезд ему, а также его жене и дочери. В Вашингтоне считают его причастным к коррупционным действиям, «которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Там также заявили, что предприниматель «использовал свое политическое влияние и официальные полномочия в собственных интересах».
Обвинения США касаются времени, когда Коломойский был главой администрации Днепропетровской области в 2014-2015 годах.
СМИ связывали Коломойского с финансированием предвыборной кампании президента Владимира Зеленского, которого предприниматель поддерживал публично. Информация об этом появилась на фоне конфликта Коломойского и предшественника Зеленского Петра Порошенко, который уволил Коломойского с должности главы Днепропетровской области. Позже был национализирован Приватбанк (41% принадлежал Коломойскому).
Предприниматель покинул Украину и вернулся только перед инаугурацией Зеленского. Последний неоднократно опровергал сообщения о том, что он является «человеком Коломойского».
В 2020 году Минюст США подал иски, касающиеся покупки недвижимости в штатах Кентукки и Техас Коломойским и его партнером. По версии Минюста, с помощью покупки недвижимости бизнесмены отмывали выведенные из Приватбанка деньги. Здания были конфискованы.