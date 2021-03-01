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Зеленский: Украинский язык полностью защищен

Зеленский: Украинский язык полностью защищен

На языковой теме пытаются "хайпануть", считает президент Украины. Но вопрос языка сейчас не ко времени.

На данный момент украинский язык полностью защищен государством и нет необходимости рассматривать изменения в законодательство. Такое мнение во вторник, 9 марта, высказал президент Владимир Зеленский на форуме Украина.30, пишет korrespondent.net.

"В Конституции все четко было написано – один единственный государственный язык - украинский. Все, кто поднимают вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - ответил Зеленский на вопрос о том, почему нардепы от Слуги народа пытаются изменить закон о госязыке.

При этом он добавил, что нормально говорить о тех вопросах, в которых депутаты видят несправедливость - "но должен быть общественный диалог".

Он также отметил, что в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

"Уважать украинский язык надо, и уважать людей всех тоже нам надо", - добавил президент.
korrespondent.net
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
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