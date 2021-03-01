Такой способ расчета предполагается и для госучреждений, оказывающих платные медицинские услуги
С 1 апреля государственные медицинские учреждения, а также организации, оказывающие частные медицинские стоматологические услуги, должны будут перейти на использование онлайн-касс. Соответствующее постановление принято Правительством ПМР, передает novostipmr.com.
Документ предписывает также переход на использование онлайн-кассы при наличии заключения центра технического обслуживания о невозможности дальнейшей эксплуатации контрольно-кассового аппарата (машины) из-за его поломки или выхода из строя.
В Минфине сообщили и об изменении перечня документов, необходимых для регистрации, перерегистрации и снятия с учета в налоговых органах контрольно-кассовых аппаратов. Найти его можно на сайте ведомства. novostipmr.com