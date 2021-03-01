Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.
В частности, начиная с 28 марта 2021 МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Кишинев-Киев:
Киев (KBP) – Кишинев (KIV) – по понедельникам, четвергам и воскресеньям;
Кишинев (KIV) – Киев (KBP) – по понедельникам, вторникам и пятницам, сообщается на сайте авиакомпании.
Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт Борисполь. В частности, пассажиры из Кишинева смогут удобно добраться в и обратном направлении: