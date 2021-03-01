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МАУ возобновляет авиасообщение между Украиной и Молдовой

МАУ возобновляет авиасообщение между Украиной и Молдовой

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает восстановление рейсов, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

В частности, начиная с 28 марта 2021 МАУ начинает полетную программу по маршруту Киев-Кишинев-Киев:

Киев (KBP) – Кишинев (KIV) – по понедельникам, четвергам и воскресеньям;

Кишинев (KIV) – Киев (KBP) – по понедельникам, вторникам и пятницам, сообщается на сайте авиакомпании.

Удобное расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с десятком международных и внутренних рейсов через Киев, аэропорт Борисполь. В частности, пассажиры из Кишинева смогут удобно добраться в и обратном направлении:

ХАРЬКОВ (HRK), ПРАГУ (PRG), ТЕЛЬ-АВИВ (TLV),
ДНЕПР (DNK), ЖЕНЕВУ (GVA), СТАМБУЛ (IST),
ЗАПОРОЖЬЕ (OZH), МИЛАН (MXP), ТБИЛИСИ (TBS),
ЛЬВОВ (LWO); МИНСКА (MSQ), ЕРЕВАН (EVN),
ЛОНДОН (LON), ДУБАЙ (DXB), БАКУ (GYD),
ПАРИЖ (CDG), МЮНХЕН (MUC), КАИР (CAI).
АМСТЕРДАМ (AMS), ВИЛЬНЮС (VNO),

Также, пассажиры из Кишинева смогут воспользоваться чартерными рейсами из Киева по следующим маршрутам:

- Турция (Анталия, Бодрум, Даламан, Измир, Стамбул) – Coral Travel, Pegas Touristik, TUI, GTH, Компас;

- Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам) – Coral Travel, Феерия Путешествий;

- Черногория (Тиват) – Альф, Орбита, TPG, Компас, Coral Travel, TUI;

- Хорватия (Пула, Сплит) – Феерия Путешествий, TPG, Компас, Альф, GTH;

- Албания (Тирана) – TUI, Альф, Орбита, TPG;

- Болгария (Бургас) – Альф;

- Тунис (Енфида) – Coral Travel, Pegas Touristik;

- Доминикана (Ля Романа) – Компас, TPG, Феерия Путешествий

- Мальдивы (Мале) – Компас.

Цены по маршруту Киев-Кишинев стартуют от 2009UAH (61EUR), Кишинев - Киев от 2179UAH (65EUR) в одну сторону. Забронировать билет можно на официальном сайте МАУ.

Напоминаем, что при пересечении границ пока действуют эпидемиологические ограничения.

flyuia.com
  • Вчера, 19:53
  • DTV
  • Просмотров: 64
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