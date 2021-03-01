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Повышение квалификации врачей и учителей включили в стаж для выхода на пенсию

Повышение квалификации врачей и учителей включили в стаж для выхода на пенсию

Периоды обучения для повышения квалификации учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников будут включаться в расчет трудового стажа для досрочного выхода на пенсию. Как сообщили во вторник в пресс-службе правительства России, постановление об этом уже подписано.

"Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации, - говорится в сообщении. - Главное условие - чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", передает ТАСС.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. "Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации, в первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения", - подчеркнули в кабмине. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.
tass.ru
  • Вчера, 19:57
  • DTV
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