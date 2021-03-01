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ПСРМ проведет заседание политисполкома, где будет определен план действий по спасению страны

ПСРМ проведет заседание политисполкома, где будет определен план действий по спасению страны

ПСРМ с обеспокоенностью констатирует каждодневное углубление политического кризиса, который еще и накладывается на резкое ухудшение пандемического кризиса, пишет actualitati.md.

“Институциональный тупик, вызванный политическим кризисом, который спровоцировал офис президента; отсутствие функционального правительства, озабоченность некоторых руководителей государства предвыборными интересами – всё это погружает страну в хаос, в котором мы видим всё больше и больше зараженных людей; угрожающе растет смертность, усугубляются экономические и социальные проблемы, и мы рискуем снова оказаться в режиме полного карантина. Всё это вызвано безответственностью некоторых политиков и руководителей государственных институтов, которые отказываются вести диалог и ставить насущные проблемы людей и их безопасность на первое место.

ПСРМ с сожалением отмечает, что глава государства продолжает отвергать диалог, предложенный несколькими парламентскими партиями, по-прежнему отказывается соблюдать Конституцию и выполнять решения Конституционного суда. Такое поведение имеет явные признаки узурпации государственной власти, причем с точки зрения и уголовной, и политической ответственности.

Учитывая обострение ситуации в стране и отказ президента идти на диалог, ПСРМ проведет в четверг заседание Политического исполкома, где будет определен план действий по спасению страны от политического, эпидемического, социального и экономического хаоса.

Эти действия будут обнародованы в четверг после заседания Исполкома”, – говорится в заявлении политфомирования.
actualitati.md
  • Вчера, 20:04
  • DTV
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