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Глава офиса Зеленского заявил, что у Украины есть план урегулирования в Донбассе

Глава офиса Зеленского заявил, что у Украины есть план урегулирования в Донбассе

Украина подготовила план урегулирования конфликта в Донбассе совместно с Германией и Францией, Киев ожидает реакции России на этот план. Об этом заявил Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает в среду агентство "Укринформ".

"Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу "Минска", соответствует нормам международного права", - цитирует агентство слова Андрея Ермака. "Подчеркиваю, план мирный - на столе... и мы очень ожидаем такой ​​же позиции со стороны РФ", - заявил глава офиса украинского президента. Его высказывания прозвучали во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", организованной Немецким обществом внешней политики, передает ТАСС.

Глава офиса Зеленского утверждает, что если Россия не согласится с предложенным Украиной планом, это "означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса".

Ермак добавил, что по мнению украинской стороны, в случае согласования этот план может стать основой для дорожной карты, направленной на установление мира в Донбассе, реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий и проведение местных выборов. Глава офиса Зеленского выразил надежду на то, что этот план станет "предметом мощного обсуждения через неделю - две" во время видеоконференции в "нормандском формате".

Андрей Ермак является представителем Украины на консультациях политических советников стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), в последние месяцы проходящих в режиме видеоконференции.

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил ранее, что Украина предложила План совместных шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. По утверждению Кравчука, этот план полностью соответствует не только духу, но и букве минских соглашений.
tass.ru
  • Сегодня, 10:04
  • DTV
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