9 марта 2021 года, министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Ефимий Коваль подписал Приказ № 66 «Об усилении охраны лесных насаждений от пожаров в 2021 году».
Данный нормативный акт подготовлен в связи с наступлением пожароопасного периода и в целях упорядочения работы лесной охраны по профилактике, предупреждению лесных пожаров и правильности ведения учета лесных пожаров, повышения эффективности охраны лесов от пожаров, обеспечения охраны Государственного лесного фонда от пожаров в 2021 году, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Директору ГУП «Приднестровье-лес» Сергею Мельнику надлежит создать соответствующие штабы и мобильные группы в разрезе лесничеств, а также разработать организационно-технические мероприятия с составлением графиков дежурств и схем оповещения в случае возникновения пожаров.
Во всех лесничествах необходимо провести занятия с мастерами леса, лесниками и временными пожарными сторожами по противопожарным мероприятиям. Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, особенно в местах, где заложены хвойные насаждения. А также провести разъяснительно-предупредительную работу с населением по недопущению поджога травы в лесах, лесополосах и прилегающих к ним территориям. ecology-pmr.org