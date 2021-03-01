Госпрограмма по поддержке и развитию приднестровского туризма продолжает совершенствоваться и расширяться. Создание новых вайфай зон – это один из способов привлечения иностранных туристов и местных жителей для отдыха в Приднестровье. Сегодня на пленарном онлайн-заседании депутаты приняли ряд соответствующих изменений в госпрограмму.
Вайфай-точки начнут устанавливать в тех местах, где всегда собирается много людей. В 2021 году свободным доступом к беспроводной сети будет обеспечена территория Бендерской крепости. Это одно из древнейших и уникальных сооружений Приднестровья и одно из самых часто посещаемых. Здесь проводят различные фестивали, конкурсы, просто экскурсии, поэтому вайфай особенно необходим, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«В госпрограмме по поддержке и развитию туризма появилась новая статья, на мой взгляд, очень интересная, важная, которая идёт в ногу со временем, – это расширение зон для вайфая в наших туристических местах, которые массово посещают туристы, для того чтобы они могли обмениваться информацией, находясь в этих местах, пересылать друг другу фотографии, видеофайлы напрямую», – отметил депутат Верховного Совета ПМР Вадим Кравчук.
Денежные средства на проведение беспроводного интернета заложены в республиканский бюджет на этот год.
Вадим Кравчук отметил, что оборудовать новые вайфай зоны, действительно, хорошая идея, предложенная Правительством ПМР. Если она покажет положительный результат, то вайфай-точки начнут устанавливать на территории всех туристических объектов Приднестровья.
«На сегодняшний день это один из способов привлечения туристов не только взрослого поколения, но и молодого, которое постоянно работает с гаджетами, телефонами и другими передающими, принимающими носителями. В идеале для того чтобы мы не отставали от всего мира, вот такими вайфай зонами необходимо обеспечить все парки нашего города, все пляжи, все достопримечательности, расположенные на улице», – добавил депутат Верховного Совета ПМР Вадим Кравчук.
В рамках госпрограммы начнется также разработка интернет-сайта под названием «Познавай Приднестровье». На нем планируется размещать актуальные сведения о нашей республике и о тех местах, которые можно посетить. Такая информация пригодится как иностранным гражданам, так и местным туристам. Уже в 2021 году установят новые дорожно-информационные указатели основных приднестровских туристических достопримечательностей и маршрутов. Денежные средства на разработку, поддержку и продвижение сайта, а также на установку указателей заложены в госбюджет.
«Если говорить о важности этой программы, то она приобрела уровень государственной программы. Это свидетельствует о том, что государство прилагает все усилия для того, чтобы наш край, нашу страну сделать привлекательной для туристов со всего мира, для наших соседей, для того чтобы нашу республику захотелось посетить и посмотреть, как живут приднестровские граждане», – добавил депутат Верховного Совета ПМР Вадим Кравчук.
Все эти поправки улучшат и модернизуют сферу туризма на территории нашей республики. Верховный Совет во втором чтении принял соответствующие изменения в целевую государственную программу по поддержке и развитию приднестровского туризма на 2019–2026 годы.
Напомним, что в 2019 году Верховный Совет утвердил госпрограмму поддержки и развития туризма в нашей республике. Программа была разработана на 7 лет. Цель – улучшить качество турпродукта и повысить туристическую привлекательность Приднестровья. В рамках реализации этой программы в конце 2019 года было создано государственное Агентство по туризму. Оно помогает приднестровцам и туристам узнать больше о нашей республике. На сайте агентства можно ознакомиться с приднестровскими туристическими маршрутами, узнать о том, какие места можно посетить. Есть и отдельная рубрика для иностранных туристов о порядке пересечения границы и правилах пребывания на территории нашей республики. vspmr.org