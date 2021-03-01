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Додон: Мы учитываем сценарий, что Гречаный может стать врио президента

Додон: Мы учитываем сценарий, что Гречаный может стать врио президента

Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия рассматривает несколько сценариев организации досрочных парламентских выборов.

Согласно одному из сценариев, нынешний председатель парламента Зинаида Гречаный станет главой государства, а кандидат от социалистов на пост премьер-министра Марианна Дурлештяну будет выдвинута на эту должность. Додон утверждает, что такой сценарий «всегда учитывается», и считает, что «найти 76 голосов в парламенте не составит труда», сообщает point.md ссылаясь на agora.md

В эфире передачи на телеканале N4 ведущий спросил политика, рассматривает ли он сценарий, по которому Зинаида Гречаный будет временно исполнять обязанности президента, а затем подпишет указ о выдвижении Марианны Дурлештяну на должность премьер-министра.

"Этот вариант рассматривается как теоретический, но я бы не хотел, чтобы мы шли по такому сценарию по нескольким причинам. Надеюсь найти другое решение, но такое развитие событий всегда учитывается, и я считаю, что найти 76 депутатов в парламенте не проблема», - ответил Игорь Додон.

По словам лидера ПСРМ, другим возможным сценарием может стать продолжение президентом диалога с партиями в парламенте РМ. Таким образом, стороны могли договориться о назначении нового правительства или о проведении досрочных парламентских выборов.


point.md
  • Сегодня, 17:31
  • DTV
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