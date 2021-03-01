Председатель ПСРМ Игорь Додон заявил, что его партия рассматривает несколько сценариев организации досрочных парламентских выборов.
Согласно одному из сценариев, нынешний председатель парламента Зинаида Гречаный станет главой государства, а кандидат от социалистов на пост премьер-министра Марианна Дурлештяну будет выдвинута на эту должность. Додон утверждает, что такой сценарий «всегда учитывается», и считает, что «найти 76 голосов в парламенте не составит труда», сообщает point.md ссылаясь на agora.md
В эфире передачи на телеканале N4 ведущий спросил политика, рассматривает ли он сценарий, по которому Зинаида Гречаный будет временно исполнять обязанности президента, а затем подпишет указ о выдвижении Марианны Дурлештяну на должность премьер-министра.
"Этот вариант рассматривается как теоретический, но я бы не хотел, чтобы мы шли по такому сценарию по нескольким причинам. Надеюсь найти другое решение, но такое развитие событий всегда учитывается, и я считаю, что найти 76 депутатов в парламенте не проблема», - ответил Игорь Додон.
По словам лидера ПСРМ, другим возможным сценарием может стать продолжение президентом диалога с партиями в парламенте РМ. Таким образом, стороны могли договориться о назначении нового правительства или о проведении досрочных парламентских выборов.