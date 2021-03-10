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В Донбассе начались бои

В Донбассе начались бои

Между военнослужащими Вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) начались бои.

Об этом в среду, 10 марта, сообщил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает iz.ru

«В поселке Михайловка начались бои», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что местные жители пишут в социальных сетях о том, как множество пуль рикошетит от стен домов. Он также напоминает, что в зоне обстрела находится действующая школа.

Ранее в этот день представитель ЛНР в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник заявил о том, что не знает о существовании нового документа по урегулированию в регионе, якобы предложенного «нормандскому формату».

Как отмечает «Газета.ру», 10 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином, ждет одобрения Россией.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о данном документе.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться.

3 марта стало известно, что сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб в результате снайперского обстрела со стороны украинских силовиков.

В середине февраля СМИ, ссылаясь на источник в силовых ведомствах ДНР, сообщили, что взрывное устройство сработало в машине одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной республики. Покушение было совершено в Горловке на проспекте Победы.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и «нормандском» форматах.
iz.ru
  • Сегодня, 17:44
  • DTV
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