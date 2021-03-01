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Производство сахара в Украине снизилось на треть

Производство сахара в Украине снизилось на треть

Во избежание дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен Минэкономики намерено установить квоты на импорт сахара-сырца из тростника.
В прошлом году производство сахара в Украине сократилось на 34%, по сравнению с 2019 годом. Такие данные обнародовала ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса в среду, 10 марта, передает korrespondent.net.

"В 2020 году в Украине было произведено 982 тысячи тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя 2019 года и в два раза меньше объемов производства пятилетней давности", - указано в сообщении.

Причинами такого сокращения послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы в Украине и низкие цены на продукт на украинском и мировом рынках в предыдущие годы, отметили в ассоциации.

"С 2016 года мировые цены на сахар демонстрировали постепенное снижение до февраля 2020: за указанный период цена на сахар на мировом рынке упала аж на 48%. Причиной этому послужили избыточное предложение в комбинации с мировой тенденцией на здоровое питание с уменьшением уровня потребления сахара", - добавили в УКАБ.

Таким образом, во избежание дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен Министерство экономики рассматривает вариант установки квоты на импорт сахара-сырца из тростника, подчеркнули в ассоциации.

Напомним, весной прошлого года прогнозировалось падение производства сахара на 15% (на уровне 1,2-1,3 миллиона тонн) из-за пылевых бурь в ряде регионов Украины.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:45
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