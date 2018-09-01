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Кишинев и Тирасполь обсудили нейтральные номера

Кишинев и Тирасполь обсудили нейтральные номера

Актуальные вопросы в сфере автомобильного транспорта были обсуждены на совместной экспертной встрече с участием политических представителей от Кишинева и Тирасполя Ольги Чеботарь и Виталия Игнатьева.

Общение прошло в онлайн-формате. Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, на встрече говорили об актуальных вопросах, в частности об оптимизации работы пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе и Рыбнице, где приднестровским автомобилистам выдают нейтральные номера, позволяющие им передвигаться по международным трассам, передает noi.md

Среди вопросов - необходимость обслуживания граждан параллельно на основе электронного программирования и в живой очереди, возможность сокращения срока выдачи нейтральных регистрационных удостоверений до 15 дней, выбор комбинаций цифр и букв из распределенного инвентаря, перерегистрация автотранспортных средств на основании документов, выданных властями и лицами, уполномоченными законом. Приднестровская сторона предложила допустить к регистрации нейтральных номеров и другие категории транспортных средств, перевозящие пассажиров и грузы.

"Было отмечено, что этот вопрос может быть рассмотрен только после того, как будет отмечен значительный прогресс по регистрации нейтральных номеров автомобилей, которые не осуществляют деятельность для получения прибыли. И в то же время необходимо проанализировать перспективы продвижения в этом направлении", - подчеркнули в Бюро.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, кризисная ситуация в сфере автомобильного транспорта усугубилась анонсированными запретительными мерами Молдовы и Украины в отношении автомобилей с приднестровскими номерными знаками.

"Делегация Приднестровья обратилась к участникам переговорного процесса с призывом не допускать введения каких-либо ограничений и барьеров в отношении свободы передвижения приднестровских автомобилистов и оказать содействие в скорейшем разрешении всего комплекса проблем в транспортной отрасли", - сообщили в приднестровском МИД.

Как пояснили в ведомстве, по итогам встречи была достигнута договоренность о том, что профильные специалисты сторон активизируют совместную работу и в самое ближайшее время представят конкретные предложения по решению проблем. Начиная с сентября 2018 года, когда были открыты ПТРС, регистрацию нейтральных номеров прошли 4552 единицы транспорта. А с 2017 года по настоящее время водительские права с пометкой "МД" получили 16 тысяч приднестровцев.

noi.md
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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