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Дмитрий Гордон предсказал тяжелые испытания для Украины в следующий понедельник

Дмитрий Гордон предсказал тяжелые испытания для Украины в следующий понедельник

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что следующий понедельник, 15 марта, станет для страны тяжелым днем, потому что в этот день будет озвучена очень важная информация.

Об этом Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", видео обнародовано в Ютубе, передает strana.ua

"Я думаю о том, что нас впереди ждут нелегкие испытания… 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества, потому что я думаю, что информация, которая будет озвучена 15 марта, станет исторической для Украины, и во вторник мы это будем обсуждать", - сказал Гордон.

В то же время журналист отказался отвечать на вопрос, кто эту информацию озвучит.

"Я не могу говорить об этом – все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя. Вы помните, как мы с вами анонсировали Навального здесь, не называя, что будет? Это не Навальный, но мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно", - заявил Гордон.

"Страна" связалась с Дмитрием Гордоном, чтобы уточнить, что он имел в виду.

В частности, журналисты спросили у Гордона, идет ли речь о выходе фильма-расследования Bellingcat о том, как из Офиса президента слили информацию по вагнеровцам? Однако, не дослушав вопрос до конца, Дмитрий Гордон ответил "Стране": "Не комментирую. Все узнаете сами 15 марта".


strana.ua
  • Сегодня, 08:05
  • DTV
  • Просмотров: 10
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