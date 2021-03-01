В своем телеграм-канале Президент ПМР Вадим Красносельский ответил на коллективное видеообращение сотрудников ООО «Куманек», которые просили содействовать решению возникших проблем.
«Отвечу также публично. Я внимательно изучил ситуацию, послужившую поводом к этому обращению. МВД было поручено подготовить соответствующую справку. Вывод: корень проблемы кроется в недоговороспособности учредителей этого предприятия», - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что разногласия возникли на почве различий в подходах к ведению финансово-хозяйственной деятельности. По словам Вадима Красносельского, эти вопросы носят гражданско-правовой характер, передает novostipmr.com.
Вадим Красносельский обратился к учредителям ООО «Куманек» и напомнил им о социальной ответственности перед коллективом, посоветовав найти общий язык и разрешить конфликтную ситуацию мирно, с наименьшими потерями для каждого. На взгляд Президента, есть три пути.
«1. Вы можете поступить как взрослые разумные люди, встретиться, попытаться услышать друг друга и найти оптимальное обоюдовыгодное решение по всем спорным пунктам. 2. Можно попытаться прибегнуть к помощи третейского судьи – того, кому доверяют обе стороны конфликта, и взять за основу его решение. 3. Учитывая, что речь идет о гражданско-правовых отношениях, возможно обращение в суд. Выбрав третий вариант, помните, что решение суда имеет статус закона и обязательно для исполнения обеими сторонами. Неисполнение повлечет за собой уголовную ответственность», - говорится в телеграм-канале.
Коллективу предприятия Президент напомнил, что, если сотрудники считают, что их права нарушены, они имеют право обратиться в Прокуратуру ПМР.
Возвращаясь к учредителям ООО «Куманек», Вадим Красносельский остановился еще на одном аспекте. ООО «Куманек» имеет в собственности одноименный ресторан, расположенный в столице по улице Свердлова. В ходе эксплуатации здания проводилась его реконструкция.
Помещения, за счет которых площадь заведения была увеличена, официально не сданы в эксплуатацию, то есть реконструкция не узаконена. На данный момент речь идет о незавершенном строительством объекте.
Глава государства перечислил конкретные документы. Согласно приказу начальника Службы госнадзора Минюста ПМР от 17 июня 2020 года № 830 «О проведении внеплановых мероприятий по контролю (надзору) ООО «Куманек» 23 июня была осуществлена соответствующая проверка.
Есть предписание № 01-53, запрещающее ООО «Куманек» использовать незавершенный строительством объект по улице Свердлова, 37, состоящий из зданий лит. А и лит. 1А, до его ввода в эксплуатацию.
По информации МВД, нарушение в установленный срок устранено не было, сдача в эксплуатацию не оформлена, незавершенный строительством объект, несмотря на предписание, продолжали незаконно использовать.
4 марта текущего года правоохранительные органы уведомили об этом Службу госнадзора. Как следует из справки МВД, причиной такого положения дел является все та же недоговороспособность учредителей предприятия.
На основании имеющихся фактов Президент призвал стороны к диалогу.
«Уважаемые учредители ООО "Куманек", вам необходимо незамедлительно исполнить предписания Службы государственного надзора. Не подставляйте себя и коллектив. Попытайтесь договориться приемлемым для вас способом. Проявите уважение к себе, коллегам, закону. В противном случае окажетесь в тупиковой ситуации, найти выход из которой будет в дальнейшем все сложнее. Поставьте во главу угла не личные амбиции, а благополучие людей, которые отдали вашему общему делу годы жизни», - заключил Вадим Красносельский.