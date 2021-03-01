Участники заседания Оперативного штаба при Президенте по профилактике и предотвращению распространения вируса констатировали рост среднесуточной заболеваемости. Если неделей ранее она составляла 168 человек, то последние дни ежедневно выявляется в среднем 185 заболевших. За неделю на карантин закрыто 57 классов в 29 школах и 13 детсадовских групп. Всего по республике приостановлен традиционный процесс обучения в почти сотне классов. На дистанционное обучение переведены две школы. Приостановлен прием воспитанников в 22 группах учреждений дошкольного образования. Учитывая эти данные, члены Оперштаба вернулись к вопросу увеличения продолжительности предстоящих школьных каникул. Как и предлагал ранее Вадим Красносельский, они начнутся 15 марта и продлятся две недели. В вузах и среднеспециальных образовательных учреждениях показатели заболеваемости не критичны. Процесс обучения продолжается в онлайн режиме. Ситуацию постоянно мониторят. В случае ее ухудшения возможно возвращение на дистанционку,передает пресс-служба Президента.
Что касается проведения культурно-массовых мероприятий, то санэпидемслужба настаивает на нецелесообразности в существующих реалиях организовывать их в закрытых помещениях. С понедельника предлагается вновь приостановить деятельность досуговых учреждений – кинотеатров, клубов, а также Домов культуры, организаций дополнительного образования и детских спортивных секций и кружков. Глава государства предложение руководителя Оперштаба поддержал, отметив, что в каникулярный период крайне важно максимально разобщить по всем направлениям коллективы, особенно детские, чтобы погасить вспышку заболеваемости и свести риски обмена инфекцией к минимуму. «Специфика вирусных заболеваний в том, что они распространяются по принципу геометрической прогрессии. Поэтому, чем меньше будет контактов, тем меньше людей попадет в эту пирамиду заболеваемости. Погасив очередную вспышку, мы сможем вновь постепенно оживлять жизнедеятельность общества», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Говорили на совещании не только об ограничительных мерах, но и о защитно-профилактических. Важную роль в укреплении коллективного иммунитета члены Оперштаба отводят вакцинации. Прививать приднестровцев начнут 12 марта. Пока препаратом «AstraZeneca». Помимо уже доставленных в республику 1810 доз, ожидается прибытие еще 600 доз вакцины. На сегодняшний день запланирован обучающий семинар для персонала, задействованного в процессе вакцинации населения. Первыми привьют сотрудников коронавирусных стационаров, отделений реанимации и интенсивной терапии, а также медработников учреждений амбулаторно-поликлинической сети. Начнут с тираспольского и бендерского ЦМИР, РКБ, госпиталя ветеранов и центральной горбольницы Бендер. Следующим этапом станет вакцинация работников скорой медицинской помощи, отделений гемодиализа и переливания крови. Постепенно иммунизация персонала пройдет во всех медучреждениях, а также заведениях социального профиля закрытого типа. Принцип добровольности является основополагающим. Гражданам, прошедшим двухэтапный курс вакцинации, будут выдавать соответствующие сертификаты. Проводится работа по программному обеспечению процесса регистрации привитых граждан, с целью предоставления им возможности перемещения через границу без карантинных ограничений.
Президент спрашивал об обеспеченности медучреждений противокоронавирусными препаратами. Главе государства сообщили о заключении договора на приобретение для нужд инфекционных госпиталей семи тысяч флаконов «Ремдесивира». Первая партия (2000 штук) должна быть поставлена в республику в течение недели, еще 5000 – в конце марта – начале апреля. Препарат эффективный, но дорогостоящий: стоимость каждой единицы – 490 рублей. На резервных складах пока есть больше тысячи флаконов. Президент напомнил о необходимости своевременно формировать запасы лекарств и СИЗ. Говорили и о готовности госпитальной сети к возможному наплыву COVID-пациентов. На данный момент занято 63% коечного фонда. Разворачиваются дополнительные мощности. Сейчас к приему пациентов готовы почти полторы тысячи койко-мест. Больше 400 из них – в РКБ. Сегодня подготовят дополнительные палаты на 60 человек в отделении гнойной хирургии. Могут при необходимости вдвое увеличить коечный фонд и в рыбницкой больнице (местный госпиталь сейчас рассчитан на 200 человек). Президент говорил о недопустимости отказа в госпитализации гражданам, нуждающимся в стационарном лечении. Кроме того, Вадим Красносельский обозначил потребность увеличить количество койко-мест для лиц, ожидающих результаты лабораторного исследования проб биоматериала. Снова возросла необходимость в проведении большого количества лабораторных тестов. Это связано с выявлением нового штамма коронавируса, при котором антиген-тестирование недостаточно эффективно. По поручению Президента ПЦР-лаборатории переводят на усиленный режим работы. Плановая госпитализация граждан пока приостановлена. При этом экстренная помощь должна оказываться безоговорочно и качественно, подчеркнул Вадим Красносельский. Еще один аспект, которому уделил внимание Президент, – усиление контроля соблюдения требований самоизоляции граждан, находящихся на домашнем лечении. president.gospmr.org