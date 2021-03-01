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Турция с 15 марта вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих

Турция с 15 марта вводит обязательные электронные анкеты для всех въезжающих

Минздрав Турции отменил бумажную анкету для въезжающих в страну, с 15 марта пассажиры еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету.

«С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию. Министерство здравоохранения страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета). Вместо этого пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/ за 72 часа до прилёта в Турцию», — говорится в сообщении компании, передает interfax.ru

После заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажиры должны предъявить распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Как следует из данных сайта для заполнения анкеты, эта мера введена для защиты здоровья во время пребывания в Турции и предоставления самой свежей информации о коронавирусе. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19.

Также там отмечается, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию.

interfax.ru
  • Сегодня, 14:50
  • DTV
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