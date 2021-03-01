На заседании Оперштаба глава МВД Руслан Мова довёл Президенту информацию о криминогенной обстановке в республике по итогам первых двух месяцев 2021 года.
Общее количество зарегистрированных за указанный период преступлений – 480. Это на 11% меньше, чем в прошлом году, передает пресс-центр МВД ПМР.
По линии уголовного розыска противозаконных деяний стало меньше почти на 3%, по линии милиции общественной безопасности отмечено снижение более чем на 22%.
Меньше совершено грабежей (-10%), разбоев (-33%). Снизилось количество краж и мошенничеств. Убийств не регистрировалось.
«В то же время, – акцентировал внимание министр внутренних дел¸ – количество выявленных так называемых инициативных преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков возросло более чем в пять раз, то есть с 9 до 49».
Практически на 16% снизилось количество преступлений, совершённых ранее судимыми лицами. На 74% меньше стало противоправных деяний с участием иностранных граждан.
Число преступлений, совершённых в состоянии опьянения, к сожалению, возросло на 41%. Цифра увеличилась с 54 до 76.
Раскрываемость преступлений по установленным лицам составила 94,4%. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.