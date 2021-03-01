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В Бельгии вспыхнул скандал с картой мира, на которой Украина без Крыма

В Бельгии вспыхнул скандал с картой мира, на которой Украина без Крыма

Бельгийское издание Euroactive опубликовало статью о евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. В материал добавили карту мира, на которой Крым принадлежит не Украине.

Об этом написал посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает segodnya.ua

"Ошибочное картографическое изображение украинского Крыма было удалено с сайта Euroactive. Крым – составная часть Украины. Российская попытка аннексировать его никогда этого не изменит", – написал украинский дипломат.

В Бельгии вспыхнул скандал с картой мира, на которой Украина без Крыма

Но после удаления изображения с сайта европейского издания проблема не решилась. Оказалось, что главный редактор издания не удалил скандальное фото из Twitter, по какой причине – неизвестно.

В Бельгии вспыхнул скандал с картой мира, на которой Украина без Крыма
segodnya.ua
  • Сегодня, 05:45
  • DTV
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