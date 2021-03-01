Бельгийское издание Euroactive опубликовало статью о евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы. В материал добавили карту мира, на которой Крым принадлежит не Украине.
Об этом написал посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, передает segodnya.ua
"Ошибочное картографическое изображение украинского Крыма было удалено с сайта Euroactive. Крым – составная часть Украины. Российская попытка аннексировать его никогда этого не изменит", – написал украинский дипломат.
Но после удаления изображения с сайта европейского издания проблема не решилась. Оказалось, что главный редактор издания не удалил скандальное фото из Twitter, по какой причине – неизвестно.