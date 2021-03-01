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Депутаты ПСРМ предложили увеличить коэффициент индексации пенсий

Депутаты ПСРМ предложили увеличить коэффициент индексации пенсий

Фракция социалистов Молдовы предложила способ увеличения коэффициента индексации пенсий и других социальных пособий.

11 марта, парламентская комиссия по экономике, финансам и бюджету РМ одобрила инициативу депутатов ПСРМ, предусматривающую изменение способа индексации пенсий и других социальных пособий, что приведет к увеличению коэффициента индексации. Согласно предложенному социалистами законопроекту, коэффициент индексации пенсий в апреле будет равен среднему показателю роста цен за последние три года, а в октябре – уровню инфляции в первом квартале текущего года, передает bloknot-moldova.md.

На основе представленных расчетов с 1 апреля пенсию можно проиндексировать на 3,89%, а в октябре - на 3,2%. В годовом исчислении эффект составит порядка 7%.

Законопроект поддержан большинством членов комиссии, за исключением депутатов от ПДС и ППДП.

Председатель комиссии, депутат ПСРМ Петру Бурдужа отметил, что этот законопроект очень важен для граждан Молдовы. Для вступления в силу он должен быть одобрен парламентом в двух чтениях.

При благоприятном развитии событий всего индексацией пенсий и социальных пособий смогут воспользоваться 730 тыс. человек. На эти цели запланированы 702 млн леев.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 05:48
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