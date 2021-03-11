Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России десять лет колонии по делу о выводе из страны более 126 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, обвинительный приговор Платон был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы, передает ria.ru.
"С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей", - сказала Волк.
Суд назначил Платон десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. ria.ru