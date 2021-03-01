Во многом вопросы своевременного сбора и вывоза бытовых отходов в сельских населенных пунктах были решены после принятия в 2018 году дополнений в Закон «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами». Новая норма закона давала владельцам частных домов определенный выбор – либо заключить договор со специализированной организацией на вывоз бытовых отходов и платить по тарифу, либо платить налоговый платеж за размещение твердых бытовых отходов, сумма которого заметно превышала оплату по договору, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Несколько лет назад нами был принят закон, стимулирующий людей заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов, которые образуются в процессе жизнедеятельности. В особенности это касается наших сельских населенных пунктов. Там очень серьезно и остро стоял вопрос вывоза ТБО и свалок на улицах», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК Антон Онуфриенко.
К настоящему времени большая часть владельцев домов заключили договоры на вывоз мусора. После заключения договора задолженность по платежам, которая к этому времени накопилась, не взыскивали. По мнению налоговых органов, собственники домов злоупотребляли таким положением дел, поскольку понимали, что, какая бы задолженность ни накопилась, после заключения договора выплачивать ее не придется. Правительство предложило изменить формулировку в законе, заменив слова «не взыскивать» на слова «не начислять». Это позволило бы налоговым органам даже после заключения собственником дома договора о вывозе твердых бытовых отходов взимать ту задолженность, которая накопилась к этому времени. Депутаты профильного комитета не согласны с такой постановкой вопроса.
«Если принимать эту норму так, как предложило правительство, то есть придать закону обратную силу и взыскать все долги населения по этим платежам, начиная с 2019 года, на наш взгляд, это приведет к ухудшению положения наших граждан. Поэтому мы согласны с тем, что взыскивать нужно, но без придания обратной силы, а начиная с 1 января 2022 года», – подчеркнул заместитель председателя Комитета по вопросам АПК Антон Онуфриенко.
Зампредседателя профильного комитета считает, что основная цель, которая ставилась при принятии норм закона в 2018 году, достигнута. Большинство домовладений заключили договоры на вывоз ТБО и оплачивают эту услугу.
«У нас не было задачи пополнить бюджет за счет этих платежей. Хотя, безусловно, определенные деньги в Экологический фонд были собраны. Но это не главная задача. Основная задача была решена. Поэтому мы считаем, что изменения, предложенные правительством, можно применять с 1 января 2022 года, чтобы не будоражить людей, а система работала», – отметил заместитель председателя Комитета по вопросам АПК Антон Онуфриенко.
Профильный комитет будет рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в первом чтении и продолжить над ним работу с учетом прозвучавших замечаний и предложений. vspmr.org