Власти выставят блок-посты. В район будут пускать только местных жителей и работников предприятий.
Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области будет закрыт на карантин согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации.
Въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где собственно находится курорт, будет ограничен, сообщает korrespondent.net.
Допуск будет открыт только для местных жителей, а также сотрудников предприятий и учреждений. Для туристов въезд будет закрыт.
"Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ОТО", - заявил глава ОГА Андрей Бойчук.
Он добавил, что пока не наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусом.
"Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции", - отметил Бойчук.
Ранее сообщалось, что 12 марта, полиция ограничила допуск к подъемникам на Буковеле. korrespondent.net