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Курорт Буковель закрывается

Курорт Буковель закрывается

Власти выставят блок-посты. В район будут пускать только местных жителей и работников предприятий.

Горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области будет закрыт на карантин согласно решению региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, где собственно находится курорт, будет ограничен, сообщает korrespondent.net.

Допуск будет открыт только для местных жителей, а также сотрудников предприятий и учреждений. Для туристов въезд будет закрыт.

"Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ОТО", - заявил глава ОГА Андрей Бойчук.

Он добавил, что пока не наблюдается снижение количества заразившихся коронавирусом.

"Сейчас в Поляницкой ОТО работают подразделения полиции", - отметил Бойчук.

Ранее сообщалось, что 12 марта, полиция ограничила допуск к подъемникам на Буковеле.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:18
  • DTV
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