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Одесский аэропорт окончательно забирают частники

Одесский аэропорт окончательно забирают частники

Частные собственники одесского аэропорта решили увеличить уставный капитал предприятия, что приведёт к автоматическому уменьшению доли города в нём.

В настоящий момент доля города в уставном капитале ООО «Международный аэропорт Одесса» составляет 25 %.

Однако, как стало известно в ходе заседания комиссии Одесского горсовета по коммунальной собственности, частные совладельцы предприятия приняли решение увеличить свою долю в уставном капитале на 532 миллиона гривен. Если это произойдёт, то доля города в уставном капитале уменьшится вдвое — до 12,5 %.

Этого можно избежать, если город тоже увеличит свой взнос в уставный фонд аэропорта хотя бы на 180 миллионов гривен. Однако по закону сделать такой взнос деньгами нельзя: город может передать в уставный фонд только землю, объекты недвижимости и иное имущество.

В департаменте коммунальной собственности подтвердили информацию о том, что частные владельцы аэропорта планируют операцию по увеличению своей доли в уставном фонде. Что с этим можно сделать, в департаменте пока не знают, но обещают следить за развитием ситуации.

Добавим, что впоследствии операции по увеличению уставного капитала могут производиться ещё неоднократно, что приведёт к тому, что со временем Одесса вообще утратит какое-либо отношение к аэропорту: он станет полностью частным, а город не получит за это ни копейки.
timer-odessa.net
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
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