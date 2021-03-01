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Список побочных эффектов вакцины AstraZeneca расширили

Список побочных эффектов вакцины AstraZeneca расширили

В перечень "побочки" от укола препаратом AstraZeneca попали анафилактическая реакция и аллергическая чувствительность.
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) призвало включить в список побочных эффектов от вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca анафилактическую реакцию и повышенную аллергическую чувствительность. Об этом сообщается на сайте EMA.

"После сообщений о проблемах безопасности в отношении случаев анафилаксии (тяжелых аллергических реакций) с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca, PRAC рекомендует обновить информацию о продукте, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) как побочные эффекты в раздел 4.8", – говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что данная рекомендация была дана после изучения экспертов EMA 41-го сообщения о случаях тяжелой аллергической реакции от данной вакцины, появившихся у вакцинированных граждан Великобритании.

В комитете PRAC решили, что хотя бы некоторые случаи анафилаксии связаны именно с вакцинацией.

После сделанной инъекции рекомендуется наблюдать за человеком, получившим COVID-прививку, не менее 15 минут.

Ранее ВОЗ заявляла об отсутствии доказательств вреда вакцины AstraZeneca. Некоторые страны Европы приостановили использование препарата компании после сообщений об образовании тромбов у привившихся.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:37
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