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Игорь Додон обвинил Запад в применении "двойных стандартов" по отношению к Молдове

Игорь Додон обвинил Запад в применении "двойных стандартов" по отношению к Молдове

Экс-президент РМ, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил Запад в применении двойных стандартов по отношению к Молдове.

Об этом он заявил в пятницу в своей передаче "Президент Игорь Додон отвечает", передает infotag.md

Комментируя заявления посла США Дерека Хогана по ситуации в Молдове, он сказал, что это один из самых эффективных и активных послов США за все 30 лет независимости Молдовы.

"Он общается со всеми. Он может приходить по 5-6 раз, если надо что-то дополнительно понять. Я уважаю людей, у которых есть позиция, даже если я с ней не согласен. Но я считаю, что Запад сейчас демонстрирует двойные стандарты по отношению к РМ. Они поддерживают президента Майю Санду только потому, что она их подопечная. Если бы Додон в качестве президента позволял бы себе то, что делает Санду, то все западные послы "стояли бы на ушах". Были бы и ноты протеста и все, что угодно. А здесь они молчат", - сказал Додон.

Он отметил, что так невозможно построить правовое государство, проводить реформу юстиции и отстаивать "демократические ценности", о которых говорят западные дипломаты.

"Я говорил им, что так нельзя - какое правовое государство мы можем построить, если президент посылает подальше Конституционный суд, а послы молчат?! С ними должен быть разговор, но мы будем обсуждать нашу позицию, исходя из интересов Молдовы", - подчеркнул Додон.

На этой неделе посол США Дерек Хоган обсудил с Игорем Додоном политическую ситуацию в стране. На второй день он опубликовал статью, в которой практически поддержал позицию президента Майи Санду относительно досрочных парламентских выборов. Он призвал молдавских политиков уважать волю народа.

Infotag.md
  • Сегодня, 07:48
  • DTV
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