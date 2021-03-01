Экс-президент РМ, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон обвинил Запад в применении двойных стандартов по отношению к Молдове.
Об этом он заявил в пятницу в своей передаче "Президент Игорь Додон отвечает", передает infotag.md
Комментируя заявления посла США Дерека Хогана по ситуации в Молдове, он сказал, что это один из самых эффективных и активных послов США за все 30 лет независимости Молдовы.
"Он общается со всеми. Он может приходить по 5-6 раз, если надо что-то дополнительно понять. Я уважаю людей, у которых есть позиция, даже если я с ней не согласен. Но я считаю, что Запад сейчас демонстрирует двойные стандарты по отношению к РМ. Они поддерживают президента Майю Санду только потому, что она их подопечная. Если бы Додон в качестве президента позволял бы себе то, что делает Санду, то все западные послы "стояли бы на ушах". Были бы и ноты протеста и все, что угодно. А здесь они молчат", - сказал Додон.
Он отметил, что так невозможно построить правовое государство, проводить реформу юстиции и отстаивать "демократические ценности", о которых говорят западные дипломаты.
"Я говорил им, что так нельзя - какое правовое государство мы можем построить, если президент посылает подальше Конституционный суд, а послы молчат?! С ними должен быть разговор, но мы будем обсуждать нашу позицию, исходя из интересов Молдовы", - подчеркнул Додон.
На этой неделе посол США Дерек Хоган обсудил с Игорем Додоном политическую ситуацию в стране. На второй день он опубликовал статью, в которой практически поддержал позицию президента Майи Санду относительно досрочных парламентских выборов. Он призвал молдавских политиков уважать волю народа.