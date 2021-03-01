Dnestr.TV

 
0

Зеленский назвал сверхважные для Украины законы

Зеленский назвал сверхважные для Украины законы

Глава государства призвал сосредоточиться на тех обещаниях, которые он и партия Слуга народа давали во время предвыборной кампании.
Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас сверхважными являются законы, необходимые для завершения земельной реформы, децентрализации, введения народовластия, а также для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции. Об этом он рассказал в субботу, 13 марта, во время выступления на съезде партии Слуга народа, передает korrespondent.net.

"Сегодня для Украины сверхважными являются законы, которые закончат земельную реформу, децентрализацию, введут народовластие. Законы, необходимые для судебной реформы, экономического роста, пенсионного обеспечения, амнистии капиталов, преодоления коррупции, восстановления справедливости и выполнения всех других наших обещаний", - заявил Зеленский.

Обращаясь к членам партии Слуга народа, он отметил, что основное внимание сегодня стоит уделить не тому, что уже сделано, а тому, что пока не сделано, и сосредоточиться на воплощении этого в жизнь, улучшать скорость и эффективность.

"По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных, важных для страны вещах, на табло всегда должно быть не менее 226 наших голосов, голосов Слуги народа. Вам должно быть все равно, как голосуют другие партии, пусть это останется на их совести", - заявил он.

Зеленский добавил, что партия "должна быть источником инициатив, источником реформ, проектов, идей, а главное - новых профессиональных и порядочных кадров для нашей Украины".

Также он рекомендовал членам партии забыть, навсегда слова "да, но", когда речь идет об обещанном людям.

Напомним, выступая на съезде партии Зеленский пообещал, что партия избавится от "засланных казачков" и случайных людей.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:14
  • DTV
  • Просмотров: 33
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Алкоголь и сигареты для Приднестровья будут маркировать ...
  • Посольство Румынии выступило с разъяснениями о вакцине ...
  • С 1 марта ввозить смартфоны в ПМР на продажу смогут тол ...
  • МИД ПМР прокомментировал информацию о возможном запрете ...
  • Лекторий Перезагрузка. Дискуссия о пенсиях и зарплатах ...
  • Естественная убыль населения в Приднестровье увеличилас ...
  • Почему жильцы первых и вторых этажей теперь платят за л ...
  • AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово п ...
  • Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотру ...
  • В Приднестровье запущено производство кормов для домашн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна