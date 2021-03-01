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Университет в Англии советует отказаться от слов "отец" и "мать"

Университет в Англии советует отказаться от слов "отец" и "мать"

Манчестерский университет распространил руководство, в котором призывает сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины вместо слов, содержащих в себе указание на пол обозначаемого человека.

Так, вместо слов "отец" и "мать" предлагается использовать слово "родитель" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер", передает bbc.com

Депутат британского парламента Джонатан Галлис, представитель Консервативной партии, назвал эти рекомендации примером политкорректности, доведенной до абсурда.

Руководство было разработано отделом университета, отвечающим за гендерное и расовое равенство. Такие отделы существуют во многих ведущих западных учебных заведениях.

В рейтинге Times Higher Education за 2021 год Манчестерский университет занимает 51-е место в мире; из британских учреждений выше него стоят лишь такие престижные, как Оксфорд, Кембридж, Империал-колледж, Университетский колледж Лондона, Лондонская школа экономики, Эдинбургский университет и лондонский Кингс-колледж. Ни один из российских университетов выше Манчестерского в этом рейтинге не стоит.

Рекомендации по инклюзивной терминологии были разработаны в ответ на обращение сотрудников, говорится в сообщении университета.

В документе перечисляется список терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним:

- Вы или они/их/им, а не он/она и его/ее.

- Люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины.

- Все/коллеги, а не дамы и господа или ребята.

- Родитель и опекун, а не мать и отец.

- Партнер, а не муж и жена.

Консервативные авторы раскритиковали решение университета.

"Если бы я был студентом Манчестерского университета, я не уверен, что счел бы это хорошей тратой моих 9,25 тыс. фунтов в год", - сказал Тоби Янг, генеральный секретарь Союза свободы слова, имея в виду максимальную плату за обучение в английских университетах для жителей страны.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на образовательных стандартах или помощи обделенным из-за пандемии студентам, [Манчестерский университет] потратил время и деньги на разработку руководства по прогрессивному новоязу, - добавил Янг. - Молодежь не любит, когда их называют снежинками, но [Манчестерский университет] оказал своим студентам медвежью услугу, предположив, что их могут обидеть слова "мать" и "отец".

В пресс-службе университета, однако, призвали не преувеличивать значение руководства и подчеркнули, что просто создали руководство для наших сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка во избежание предвзятости и допущений.

"В нем мы рекомендуем использовать термины "родитель" и "опекун". Это прочно утвердившаяся терминология, и она не в коем случае не означает, что мы запрещаем слова "мать" или "отец"", - говорится в сообщении.

bbc.com
  • Вчера, 21:17
  • DTV
  • Просмотров: 39
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