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Рождаемость близнецов в мире бьет рекорды

Рождаемость близнецов в мире бьет рекорды

Рождаемость близнецов в мире бьет все исторические рекорды. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования в одном из ведущих мировых журналов по репродуктивной медицине Human Reproduction.

По словам ученых, каждый 42-й младенец сегодня - близнец, передает euronews.com

За 30 лет общий показатель появления близнецов на свет увеличился на треть - с 9 до 12 на каждую тысячу новорожденных, а это означает, что ежегодно во всем мире рождается около 1,6 миллиона двойняшек.

Жиль Пизон, профессор Национального музея естествознания: "Существуют две причины роста числа близнецов во всем мире: во-первых, это развитие искусственного оплодотворения, при котором близнецы рождаются чаще, и это происходит в основном, в развитых странах. И, во-вторых, откладывание материнства, тот факт, что женщины рожают детей все позже и позже во многих странах мира, и опять же - особенно, в наиболее развитых странах. Риск беременности двойней увеличивается с возрастом женщины".

Исследователи собрали информацию по случаям рождения близнецов в 2010-2015 годах в 165 странах, в которых проживает 99% населения планеты. Для сравнения они взяли статистику за 1980-1985-е годы. Выяснилось, что рост числа близнецов на планете, в основном, наблюдался в Азии, Северной Америке и Европе.


euronews.com
  • Вчера, 21:33
  • DTV
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