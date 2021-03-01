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Майя Санду: Я разочарована скоростью, с которой проходит первый этап вакцинации

Майя Санду: Я разочарована скоростью, с которой проходит первый этап вакцинации

Президент Молдовы Майя Санду порекомендует Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты начать второй этап национального плана вакцинации, хотя первый этап иммунизации ещё не завершён.

Майя Санду разочарована скоростью, с которой проходит иммунизация врачей, и говорит, что следует как можно скорее начать вакцинацию пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, чтобы процесс протекал более быстрыми темпами, отмечает ipn.md

Президент Майя Санду считает, что для эффективного управления пандемическим кризисом необходимо расширить команду Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, поскольку сейчас учреждение работает только с одним государственным секретарём.

„Я попросила исполняющего обязанности премьер-министра усилить команду Минздрава. Теперь, когда решение Конституционного суда позволяет назначать госсекретарей, я надеюсь, что в ближайшие дни правительство назначит госсекретарей в Министерстве здравоохранения, чтобы у нас была команда профессионалов”, - сказала Майя Санду в ходе передачи Bună seară на общественном телеканале.

Более того, Майя Санду выразила разочарование в связи с настороженным отношением некоторых сотрудников системы здравоохранения к эффективности вакцины от COVID-19. По словам главы государства, следует начать второй этап иммунизации, даже если пока не удалось вакцинировать всех медицинских работников страны.

„Я разочарована скоростью, с которой проходит первый этап вакцинации – вакцинирование медицинских работников. Если задержки продолжатся, я порекомендую, потому что я не могу отдавать им приказы, начать следующий этап вакцинации. Мы не должны сидеть и ждать, пока некоторые больницы думают неделями. Имеется следующий этап. Есть много людей, с нетерпением ждущих вакцинацию, и я буду настаивать на том, чтобы дать возможность большему количеству людей пройти иммунизацию”, - сказала Майя Санду.

Президент сообщила, что в настоящее время обсуждается закупка партий вакцин Pfizer, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

„Правительство должно закупать у всех компаний и предоставлять гражданам возможность выбора. Я хочу сделать прививку, но жду своей очереди. Сейчас есть другие люди, которые больше в ней нуждаются”, - сказала Майя Санду.

Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе предстоит вакцинировать всех сотрудников системы здравоохранения, на втором этапе будут вакцинированы люди старше 60 лет и имеющие сопутствующие заболевания. На третьем этапе будет иммунизировано общее население. По информации специалистов НАОЗ, первый этап продлится 2 месяца и будет включать иммунизацию 60 тысяч человек – сотрудников системы здравоохранения.

ipn.md
  • Сегодня, 09:24
  • DTV
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