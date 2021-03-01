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Индексы потребительских цен в феврале 2021 года

Индексы потребительских цен в феврале 2021 года

Сначала года инфляция в Приднестровье составила 1,6%. В сводном индексе потребительских цен за январь-февраль 2021 года больше всего подорожали продовольственные товары – на два процента, тарифы на услуги и непродовольственные товары – более одного процента.

Такие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Если брать отдельно, февраль по отношению к предыдущему месяцу, то здесь в республике наблюдалась полупроцентная инфляция. Более всего подорожали непродовольственные товары, чего давно не наблюдалось, – почти на один процент. Продовольственные товары и тарифы на услуги тоже стали дороже, но только на треть процента.

Индексы потребительских цен в феврале 2021 года

Удорожание непродовольственных товаров составило существенную инфляционную долю в феврале. Цены на продовольственные товары и тарифы на услуги также подросли, но не столь значительно.

Индексы потребительских цен в феврале 2021 года

Индексы потребительских цен в феврале 2021 года
newspmr.com
  • Сегодня, 09:35
  • DTV
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