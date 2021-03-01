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Мировых лидеров призвали к ограничениям на Олимпийских играх в Токио

Мировых лидеров призвали к ограничениям на Олимпийских играх в Токио

У японских властей не значится в планах приглашение иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио из-за распространения коронавируса.

Токио призвало зарубежные государства ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав официальных делегаций на летних Олимпийских играх в Токио, которые намечены на 2021 год. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает агентство Kyodo.

По словам журналистов, главам иностарнных государств поставят ограничения, согласно которым, в группу и сопровождения смогут войти не более 11 человек. При этом министрам можно будет взять с собой на ОИ не более четырех человек, передает korrespondent.net.

Однако это не все ограничения, которые запланированы хозяйкой-страной Олимпиады.

По данным агентства, зaрубежные руководители должны будут сдaть тест на COVID-19 не позднее чем за 72 часа до отлета в Японию, а затем пройти обследование по прилету в страну-хозяйку Олимпиады.

"Делегации на мероприятиях будет сопровождать сотрудник японского правительства, в обязанности которого будет входить следить за тем, чтобы соблюдались санитарные меры предосторожности, введенные в стране из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Речь идет о необходимости ношения защитной маски, а также регулярном мытье рук. Кроме того, по данным агентства, участникам группы сопровождения также могут запретить проводить встречи с выступающими спортсменами, а передвигаться можно будет лишь на специально отведенном транспорте.

Известно, что просьбу о сокращении числа участников группы сопровождения иностранных лидеров уже нaправили предстaвителям инострaнных посольств и нaционaльных олимпийских комитетов.

Ранее сообщалось, что в Китае закончили строительство спортивных объектов для зимней Олимпиады и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2022 году.

korrespondent.net
  • Сегодня, 09:43
  • DTV
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