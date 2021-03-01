В прошлом месяце Центрами гигиены и эпидемиологии были проведены 732 внеплановых проверки, больше половины из них - на пищевых объектах.
Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, всего специалистами было выявлено 100 нарушений санитарного законодательства. В Тирасполе – 43, в Григориопольском районе - 39, в Каменском – 12, в Слободзейском районе – 6. Направлено 42 предписания, наложено 5 дисциплинарных взысканий.
За месяц специалистам санитарно-эпидемиологической службы поступило 21 письменное обращение. Факты, изложенные в них, подтвердились в 5 случаях - для устранения недостатков направлены предписания. minzdrav.gospmr.org