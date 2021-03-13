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ЕС: сбой в программе вакцинации

ЕС: сбой в программе вакцинации

Очередной сбой в программе вакцинации Евросоюза. Британо-шведская фирма AstraZeneca сокращает поставки своего препарата против коронавируса в страны сообщества.

В этом триместре ЕС не досчитается больше половины предусмотренных контрактом доз, передает euronews.com

Что ставит под угрозу план властей Франции привить 10 миллионов граждан к середине апреля. Эпидемиологическая ситуация в стране, где COVID-19 стал причиной смерти свыше 90 тысяч человек, ухудшается. Особенно - в столичном регионе Иль-де-Франс, где переполнены больницы. Пациентов в срочном порядке переправляют в другие регионы.

Канцлер Австрии посетовал на неравномерное распределение вакцин по странам Евросоюза. По словам Себастьяна Курца, у некоторых из них есть тайные договорённости с фармкомпаниями.

Себастьян Курц, канцлер Австрии: "К концу июня Нидерланды получат больше доз вакцин на душу населения, чем соседняя Германия, и почти вдвое больше, чем Хорватия. А Австрия, по нашим сведениям, сейчас находится где-то середине этой группы".

В ряде европейских стран предупреждают об очередной волне заражений. 11 итальянских регионов перешли в "красную зону". С понедельника там закрываются школы, магазины и рестораны. А на Пасху - с 3 по 5 апреля - карантин будет действовать по всей стране. Число жертв коронавируса в Италии превысило отметку в 100 тысяч.


euronews.com
  • Вчера, 17:42
  • DTV
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