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Украинец Алексей Новиков снова стал самым сильным человеком на планете

Украинец Алексей Новиков снова стал самым сильным человеком на планете

Украинский стронгмен Алексей Новиков подтвердил звание сильнейшего на планете.

Он победил на турнире World’s Ultimate Strongman – Strength Island в Бахрейне, передает segodnya.ua

Новиков выиграл два упражнения из пяти, но этого оказалось достаточно, чтобы опередить ближайшего преследователя канадца Жана-Франсуа Карона на 10 баллов. Третье место занял Айварс Шмаукстелис из Латвии.



В ноябре прошлого года 24-летний Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты. Наш силач выиграл World Strongest Man в США. Украинец стал самым молодым атлетом в мире, который завоевывал этот титул. Новиков стал первым украинцем после Василия Вирастюка, которому удалось завоевать титул самого сильного человека в мире. Вирастюк победил в 2004 году.

Позже Новиков стал героем новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского. "А когда будете спорить, кто сильнее – Бэтмен, Росомаха или Дэдпул... на самом деле самый сильный украинец, наш богатырь Алексей Новиков, который стал в этом году самым сильным человеком на планете Земля.А у нас нет другого варианта, чем стать самой сильной страной", – сказал тогда глава государства.
segodnya.ua
  • Сегодня, 06:28
  • DTV
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