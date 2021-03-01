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Рабочая дискуссия членов Оперштаба

Рабочая дискуссия членов Оперштаба

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике неблагополучная. За прошедшие семь дней выявлен 1851 случай инфицирования приднестровцев. Показатель неделей ранее – 1308. Рост заболеваемости – 41%, констатировала в ходе заседания Оперштаба при Президенте главный санитарный врач республики Наталья Берил.

Говорили о детской заболеваемости. До ухода на каникулы, начавшиеся из-за эпидобстановки раньше, в течение нескольких дней были закрыты больше двух десятков классов и 13 детсадовских групп (на данный момент на карантине 28 групп дошкольных образовательных учреждений), передает пресс-служба главы государства.
Что касается заболеваемости среди студентов: если сравнивать две последние недели февраля и первую половину марта, то зарегистрирован рост в два с лишним раза (выявлено больше сотни фактов в марте). Учитывая растущую динамику, решено с завтрашнего дня вернуть к дистанционной форме обучения всех учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, кроме выпускных курсов.

В связи с возросшим объемом работы на усиленный режим переведены COVID-лаборатории республики.

На совещании обсуждался механизм подтверждения на границе факта вакцинации граждан. В профильные ведомства поступают запросы от лиц, планирующих приезд в Приднестровье из-за рубежа. Спрашивают, нужна ли справка о том, что они прошли полный курс вакцинации от коронавируса, на бумажном носителе. На данном этапе этот атрибут обязателен. Соответствующая информация будет по поручению Вадима Красносельского размещена в СМИ и на сайтах соответствующих служб.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 19:51
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